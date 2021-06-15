Илон Маск ответил на объявление «войны» Anonymous

Как известно, в начале июня группа неизвестных лиц объявила о начале «войны» против основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk) от лица знаменитой группировки хакеров-активистов Anonymous.

Вчера Маск опубликовал на своей страничке в Twitter ответное послание – изображение, которое у всех ассоциируется с хакерской группой Anonymous, с неожиданной подписью: «Ханна Монтана — это Майли Сайрус». Пост сопровождали всего два восклицательных знака.

Ханна Монтана — героиня одноименного подросткового сериала, которую играла певица Майли Сайрус. Она уже успела ответить Маску с шутливым негодованием по этому поводу: «Я же рассказала вам это по секрету! Вы можете построить ракету, но не можете ничего сохранить в секрете?!».

Различные СМИ предполагают, что если Маск ссылается на сериал о девушке, ведущей двойную жизнь, этим он предположительно намекает, что знает личности угрожающих ему хакеров или просто демонстрирует уверенность в высокой квалификации своих специалистов по кибербезопасности.

Сами представители группировки заявление миллиардера пока никак не прокомментировали.