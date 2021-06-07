Группа неизвестных лиц от имени Anonymous объявила Илону Маску «войну»

Группа неизвестных лиц объявила о начале «войны» против Илона Маска (Elon Musk) от лица знаменитой группировки хакеров-активистов Anonymous.

Основателя компаний Tesla и SpaceX называют самовлюбленным богачом и обвиняют во лжи и спекуляциях на криптовалюте. Об этом в опубликованном видеоролике заявил неизвестный в маске Гая Фокса (Guy Fawkes).

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В послании заявляется, что миллиардер с пренебрежением относится к обычным работающим людям, «разрушает их мечты» своими публикациями, вызывающими падение курса цифровых активов.

Автор видео утверждает, что Маск не разделяет идеалы, которые публично защищает. Он упомянул, что Tesla отказалась принимать биткоины из-за неэкологичности криптовалюты, но сослался на статью Sunday Times, где говорится, что компания продолжает добывать литий, а это тоже загрязняет окружающую среду. Также он упоминает, что на производстве используется детский труд. Заявляется, что они намерены прекратить подобные спекуляции.

«Пока у трудолюбивых людей рушатся мечты из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем», — гласит сообщение хакеров.

Также заявляется, что Илон Маск страдает «комплексом превосходства» — однажды он назвал себя «Императором Марса». Как именно группировка намерена бороться с бизнесменом, в послании не указывается.

В Twitter-аккаунте Anonymous сообщается, что они непричастны к этой инициативе. Они предположили, что авторами видеоролика стала другая группа активистов, которая заимствовала их название. Эта группа специализируется на криптовалюте, «защищают от мошенничества и наказывают за проступки».