Huawei представила планшеты с процессорами Qualcomm и HarmonyOS — MatePad Pro 10.8 и MatePad 11

Помимо флагманского планшета MatePad Pro, компания Huawei представила планшеты среднего уровня MatePad Pro 10.8 и MatePad 11 на фирменной операционной системе HarmonyOS.

Модель MatePad Pro 10.8 оборудована 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Взаимодействовать с гаджетом можно при помощи пальцев и специального пера M-Pencil. Планшет оборудован 8 Мп фронтальной и 13 Мп основной камерами.

Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 870 5G, 8 Gb оперативной памятью, флеш-модулем вместимостью 128/256 Gb, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 и аудиосистемой с четырьмя динамиками. Емкость аккумуляторной батареи составляет 7250 мА·ч. Цена пока не называется.

MatePad 11 оснащен 10,95-дюймовым экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz, процессором Snapdragon 865, 6 Gb оперативной памятью, накопителем на 128 Gb и аудиосистемой с четырьмя динамиками. Емкость аккумуляторной батареи составляет 7250 мА·ч, есть поддержка 22,5-ваттной подзарядки. Возможно использование пера M-Pencil. Стоимость составляет ориентировочно 400 евро.