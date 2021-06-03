03.06.2021

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Представлен флагманский планшет Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro

Компания Huawei представила новый флагманский планшет MatePad Pro. Новинка работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0, оснащена флагманским процессором и емким аккумулятором.

Устройство оборудовано 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Панель обладает поддержкой HDR10, яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1. Частота обновления составляет 60 Hz. Благодаря тонким симметричным рамкам шириной всего 5,6 мм экран занимает 90% площади корпуса. Заявлено 100% охвата цветовых пространств DCI-P3 и NTSC. Толщина устройства составляет 6,7 мм при весе 609 гр, а в качестве материалов используются магниевые и алюминиевые сплавы.

Huawei MatePad Pro

Планшет построен на базе фирменного восьмиядерного процессора Kirin 9000E, функционирующего в тандеме с 8 Gb оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет 256 Gb. В качестве операционной системы применятся HarmonyOS 2.0 с доступом к магазину приложений Huawei AppGallery.

Имеется тройная камера с основным модулем 13 Мп, ультраширокоугольным блоком на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и инфракрасным датчиком глубины 8 Мп. Huawei MatePad Pro стал первым в мире планшетом, оборудованным сразу 8 динамиками для создания по-настоящему пространственного звучания. В настройке аудиосистемы принимали участие эксперты harman/kardon.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и беспроводной на 27 Вт.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, приемник GPS, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Предлагаются магнитная клавиатура Smart Magnetic Keyboard с ходом клавиш 1,3 мм и стилус M Pencil второго поколения. Оба аксессуара поддерживают автоматическое подключение и заряжаются по беспроводной технологии от самого планшета.

Планшет Huawei MatePad Pro поступит в продажу на европейском рынке 13 июня по цене 799 долларов.

ТЕГИ:
Huawei Watch 3 – HarmonyOS 2.0, eSIM и GPS
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