Все версии AirPods не смогут поддерживать аудио в Apple Music без потери качества

Компания Apple анонсировала масштабное обновление Apple Music. Начиная с июня, библиотека треков будет предложена в Lossless-формате, а часть треков начнет поддерживать объемное звучание Dolby Atmos.

Как оказалось, на данный момент воспроизведение композиций в самом высоком качестве не будут поддерживать AirPods, AirPods Pro и даже AirPods Max.

Ресурс Т3 обратился к Apple и получил официальное подтверждение, что даже самые актуальные модели наушников AirPods Max и AirPods Pro не будут поддерживать аудио в высоком разрешении. Источник полагает, что с релизом AirPods 3 ситуация не изменится, а для получения максимального качества необходимо проводное оборудование.

Высококачественные аудиофайлы, доступные через Apple Music, будут кодироваться при помощи кодека Apple Loseless от 16 бит 44,1 kHz до 24 бит 192 kHz для Hi-Res Loseless. Беспроводные наушники компании ограничены кодеком Bluetooth AAC, поэтому, по словам Apple, не смогут использоваться для воспроизведения композиций в форматах без потерь. Вместе с тем, iPhone, iPad, Mac, Apple TV и HomePod с подключенными динамиками будут иметь соответствующую поддержку.

Отметим, что при этом AirPods благодаря чипам H1 и W1 способны воспроизводить пространственное аудио с Dolby Atmos.