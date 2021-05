Apple анонсировала появление поддержки lossless-аудио и Dolby Atmos в сервисе Apple Music

Компания Apple анонсировала крупное обновление стримингового сервиса Apple Music. Уже в следующем месяце пользователям музыкального сервиса будет доступна возможность прослушивания аудио без потерь (lossless). А также Apple Music сможет осуществлять передачу аудио с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Данный апдейт будет доступен бесплатно для всех подписчиков.

Apple заявляет, что библиотека песен будет насчитывать порядка 75 млн. треков в lossless-качестве к концу текущего года, а на старте будут предлагаться около 20 млн. композиций. Качество музыки повысится вплоть до Hi-Res Audio 24 бит/192 kHz.

The next dimension of sound is coming.

Announcing #SpatialAudio, featuring #DolbyAtmos. pic.twitter.com/np8UjNusmF

— Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2021