Apple анонсировала появление поддержки lossless-аудио и Dolby Atmos в сервисе Apple Music

Компания Apple анонсировала крупное обновление стримингового сервиса Apple Music. Уже в следующем месяце пользователям музыкального сервиса будет доступна возможность прослушивания аудио без потерь (lossless). А также Apple Music сможет осуществлять передачу аудио с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Данный апдейт будет доступен бесплатно для всех подписчиков.

Apple заявляет, что библиотека песен будет насчитывать порядка 75 млн. треков в lossless-качестве к концу текущего года, а на старте будут предлагаться около 20 млн. композиций. Качество музыки повысится вплоть до Hi-Res Audio 24 бит/192 kHz.

Для активации lossless-аудио подписчикам необходимо будет установить свежую версию Apple Music, затем перейти в Settings (Настройки) > Music (Музыка) > Audio Quality (Качество аудио).

«Apple Music предлагает подписчикам лучшее в отрасли качество звука с добавлением технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Spatial Audio дает исполнителям возможность создавать для своих поклонников захватывающий звук с многомерным звучанием и четкостью. Подписчики Apple Music также смогут слушать более 75 млн. треков в формате Lossless Audio — так, как артисты создавали их в студии. Эти новые функции будут доступны для подписчиков Apple Music со следующего месяца без дополнительной платы», — говорится в сообщении Apple.

Поддержка объемного звучания Dolby Atmos будет включена по умолчанию для владельцев наушников AirPods и Beats, которые оснащены чипами H1 или W1, а также при воспроизведении музыки через встроенные динамики на iPhone, iPad и Mac.