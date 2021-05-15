Valve анонсировала конкурс короткометражных фильмов по Dota 2

Компания Valve анонсировала конкурс короткометражных фильмов Short Film Contest 2021, приуроченный к The International 10. Это ежегодное соревнование по созданию видеороликов по мотивам Dota 2.

Участвовать в конкурсе может любой желающий. Для этого пользователям необходимо создать видеоролик по Dota 2 продолжительностью не более 90 секунд и опубликовать его в «Мастерскую Steam». Прием работ завершится 25 июля. 10 самых лучших работ будут выбраны с участием пользователей сервиса.

Победитель получит награду в 25 тыс. долларов, второе место — 10 тыс. долларов, третье — 5 тыс. долларов. Остальные 7 финалистов получат по 500 долларов.

Лучшие 10 работ покажут на The International 10, который пройдет с 5 по 15 августа в Стокгольме, Швеция.