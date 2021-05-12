Valve назвала даты проведения The International 10 по Dota 2. Призовой фонд составит 40 млн. долларов

Компания Valve объявила даты проведения The International 10 по Dota 2 — турнир пройдет в Стокгольме (Швеция) с 5 по 15 августа. С 5 по 8 августа состоятся матчи группового этапа, а с 10 числа начнется стадия плей-офф. Призовой фонд составит 40 018 195 долларов.

Отмечается, что в условиях пандемии, для компании остается приоритетом безопасное проведение мероприятия. Valve примет все необходимые меры, чтобы посещение и участие в чемпионате не нарушало правил, введенных на время пандемии COVID-19.

«Мы ждем дополнительную информацию о возможных вариантах посещаемости и, предположительно, сможем поделиться деталями в июне», — заявили представители Valve.

В этом году изменят порядок выпуска внутриигровых событий. Вместо одного крупного летнего мероприятия будет два, проходящих в разные даты. Первое событие начнется ориентировочно в середине/конце июня, второе — после окончания The International 10. Детали пока не раскрываются.

Также компания добавила новый способ поддержки любимых команд по Dota 2. Valve введет в игру командные наборы, в которые входят значки, смайлики, граффити, звуки и загрузочные экраны. Половина от денег, полученных с продажи наборов, достанется выбранной команде, другая же половина — компании. Наборы будут предложены до начала The International и Major-турниров. Пока доступны предметы с символикой всего 17 команд, но в будущем компания добавит новые.

Отметим, что The International 10 должен был пройти в августе 2020 года, но из-за вспышки COVID-19 чемпионат перенесли на этот год.