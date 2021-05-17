На фоне заявления Илона Маска курс биткоина вновь обвалился

Курс самой популярной криптовалюты биткоин продолжает стремительно падать. Его падение началось еще на прошлой неделе, когда генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания приостанавливает продажи электромобилей за биткоин из-за неэкологичного способа добычи этой криптовалюты.

Помимо этого, в эти выходные Маск вновь обвалил курс биткоина, написав твит, в котором подтвердил, что компания Tesla может продать или уже продала часть своих биткоинов. Результатом этого стало снижение курса криптовалюты на 8% до уровня около 44 тыс. долларов.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

На момент написания этой заметки стоимость биткоина составляет 45,061 тыс. долларов. За прошедшую неделю биткоин подешевел примерно на 21%.