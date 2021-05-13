Заявление Илона Маска о приостановке продаж Tesla за криптовалюту обрушило курс биткоина

Компания Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоин из-за неэкологичного способа добычи этой криптовалюты, сообщил глава компании Илон Маск. На фоне этого заявления биткоин упал более чем на 17%.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов для майнинга и операций с биткоином», — написал Маск в Twitter.

Маск также отметил, что Tesla может начать принимать другие, менее энергоемкие криптовалюты. По его словам, цифровые деньги — это «хорошая идея на многих уровнях» с «многообещающим будущем», однако его компания не может наносить вред окружающей среде. Он также пообещал, что Tesla заморозит биткоины на своих счетах до тех пор, пока первую криптовалюту не будут добывать с помощью возобновляемых источников энергии.

На фоне этих заявлений стоимость биткоина упала более чем на 17%, снизившись с 54,50 тыс. долларов до 46,90 тыс. долларов. Позже курс криптовалюты частично отыграл падение и на момент написания заметки его стоимость составляет 50,23 тыс. долларов.

В сообществе довольно бурно отреагировали на решение Tesla. Пользователи обратили внимание на то, что в компании «обнаружили» энергопотребление сети биткоина спустя лишь два месяца после начала приема платежей в криптовалютНапомним, что Tesla начала продавать электромобили за биткоины 24 марта. Этот способ оплаты был доступен только для клиентов из США, в других странах его планировали ввести позже. Маск заявлял, что компания не будет конвертировать полученную криптовалюту в фиатные деньги.