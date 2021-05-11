ASUS Zephyrus S17: флагманский игровой ноутбук на Tiger Lake-H и GeForce RTX 3080

Помимо ноутбука ROG Zephyrus M16 компания ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17. Покупателям будут доступны два варианта дисплея: 17,3-дюймовая матрица с разрешением QHD, частотой обновления 165 Hz, поддержкой G-SYNC и 4К-панель с такой же диагональю, частотой обновления 120 Hz, поддержкой технологии Adaptive Sync. Дисплей имеет рамки по периметру толщиной 5.65 мм. Оба экрана могут похвастаться временем отклика всего 3 мс, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision. Есть сертификация Pantone на соответствие требованиям к точности цветопередачи.

ROG Zephyrus S17 может комплектоваться новейшими процессорами Intel вплоть до Core i9-11900H и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 Gb памяти (уровень TDP до 140 Вт). Также можно будет выбрать более доступные конфигурации с процессором Core i7-11800H и видеокартами RTX 3060 (6 Gb) или RTX 3070 (8 Gb). Максимальный объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 48 Gb, PCIe 4.0 SSD-накопителей — 2 Tb. Доступны дополнительные слоты M.2 для апгрейда.

Для поддержания высокого уровня производительности при длительных нагрузках применяется максимально эффективная система охлаждения. Как и в модели ROG Zephyrus M16, используется жидкий металл (уменьшает температуру CPU на 10 градусов, по сравнению с термопастой). Ноутбук оборудован оптико-механической клавиатурой, которая приподнимается на 5 градусов, чтобы обеспечить более комфортный угол для рук, а также лучший поток воздуха для системы охлаждения.

ASUS заявляет, что в Zephyrus S17 установлены «лучшие динамики среди игровых ноутбуков» — используется шесть широкополосных динамиков, которые дополнены двумя сабвуферами. Заявлена поддержка Dolby Atmos. Ноутбук также получил набор микрофонов с поддержкой системы шумоподавления, которая гарантирует что голос пользователя, находящегося даже в шумной обстановке, будет отчетливо слышен собеседнику.

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Емкость встроенного аккумулятора составляет 90 Втч, поддерживается быстрая зарядка (50% за 30 минут) и зарядка через USB-C. Устройство оснащено оптико-механической клавиатурой с высокой точностью распознавания нажатий. При этом подсветку каждой клавиши можно настроить индивидуально. Ход клавиш — 1.9 мм. Доступные интерфейсы подключения: Thunderbolt 4 (Display Port 1.4, Power Delivery 3.0), USB-C 3.2 Gen 2 (Display Port 1.4, Power Delivery 3.0), USB-A 3.2 Gen 2, два USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.0b, SD-ридер, RJ45, 3.5-мм аудиоразъем. Толщина новинки составляет всего 19,9 мм при весе 2,6 кг.

Стоимость и дата начала продаж ноутбука ASUS ROG Zephyrus S17 производителем будут объявлены позднее.