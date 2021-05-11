ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 на базе Tiger Lake-H

Компания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus M16. Модель построена на базе мощного процессора Intel Core 11-го поколения и оснащена передовыми дисплеем и акустикой.

Ноутбук получил 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Дисплей имеет частоту обновления 165 Hz, яркость до 500 нит, поддержку технологии Adaptive Sync и скорость отклика всего 3 мс. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Имеется сертификация Pantone. Есть поддержка Adaptive-Sync и Dolby Vision. Благодаря тонким рамкам (4,6 мм) с четырех сторон, экран занимает 94% поверхности панели, и по размерам 16-дюймовый ноутбук соответствует 15-дюймовым моделям.

Крышка ноутбука обзавелась декоративным вспомогательным матричным дисплеем, способным отображать различные эффекты при помощи LED-элементов. Особая форма шарнира позволяет откинуть экран на 180 градусов для удобства работы.

В максимальной конфигурации ASUS ROG Zephyrus M16 построен на базе нового 10-нм восьмиядерного 45-Вт процессора Intel Tiger Lake-H (точная маркировка чипа не раскрывается). Процессор будет работать в связке с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, вплоть до RTX 3070 с 8 Gb видеопамяти GDDR6. Поддерживается возможность установки до 48 Gb оперативной памяти DDR4-3200. В качестве накопителей будут использоваться SSD, подключаемые по интерфейсу PCIe 4.0, максимальной емкостью 2 Tb. Благодаря свободному слоту M.2 на материнской плате можно объединить пару SSD в RAID 0 для достижения максимального быстродействия дисковой системы. Применяется эффективная система охлаждения (используется жидкий металл, шесть тепловых трубок и два вентилятора Arc Flow).

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ASUS отмечает, что полного погружения в игровой процесс удастся добиться благодаря акустической системе, состоящей из шести мощных динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Они дополнены массивом микрофонов с функцией шумоподавления, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 90 Вт·ч. Есть модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из интерфейсов подключения доступны Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0), USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, слот для карт microSD, HDMI 2.0b, RJ45, 3.5-мм аудиоразъем. Толщина устройства составляет 19,9 мм при весе 1,9 кг.

Стоимость и дата начала продаж ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 будут объявлены позднее.