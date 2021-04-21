Cerebras представила огромный процессор Wafer Scale Engine второго поколения

Компания Cerebras Systems и ее производственный партнер TSMC почти два года назад представили «крупнейшую микросхему в истории компьютерной техники» — Cerebras Wafer Scale Engine (WSE). На изготовление одного процессора уходила целая 300-мм пластина. Чип производился по нормам 16-нм техпроцесса. Теперь компания представила процессор второго поколения — WSE-2.

Новый чип выполнен по нормам 7-нм техпроцесса, благодаря чему при той же площади в 46225 мм² он вмещает 2,6 трлн. транзисторов (1,2 трлн. у модели первого поколения). Количество ядер выросло больше чем в два раза. Теперь их 850 тыс. против 400 тыс. у предшественника.

Чип содержит 40 Gb встроенной памяти SRAM (18 Gb у модели первого поколения). Ее пропускная способность выросла с 9 ПБ/с до 20 9 ПБ/с. Энергопотребление осталось на прежнем уровне и составляет 15 кВт.

Компания заявила, что частота ядер WSE-2 соответствует показателям WSE первого поколения, который работал в диапазоне от 2,5 до 3 GHz. Отмечается, что производительность чипа выросла в два раза.

Процессор поставляется в составе специальной системы 15U, разработанной с учетом его уникальных технических характеристик. Целевой аудиторией новинки являются крупные научные центры. Одним из покупателей чипа первого поколения стала Аргоннская национальная лаборатория, которая использует системы на его основе для исследования рака и черных дыр. Поставки WSE-2 намечены на третий квартал 2021 года.