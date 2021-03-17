Qualcomm завершила сделку по приобретению Nuvia

Компания Qualcomm объявила, что ее дочерняя компания Qualcomm Technologies завершила сделку по приобретению компании Nuvia, которая специализируется на разработке серверных ARM-процессоров, за 1,4 млрд. долларов без учета оборотного капитала и других корректировок.

Qualcomm Technologies планирует интегрировать процессоры Nuvia в широкий спектр продуктов, служащих основой флагманских смартфонов, ноутбуков и цифровых приборных панелей, а также усовершенствованных систем помощи водителю и решений для расширенной реальности и сетевой инфраструктуры.

Ожидается, что первые платформы Qualcomm Snapdragon с новыми процессорами появятся во второй половине 2022 года.