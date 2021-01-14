Компания Qualcomm сообщила о приобретении стартапа Nuvia за 1,4 млрд. долларов. Сделка знаменует собой важный шаг Qualcomm на пути к восстановлению лидирующих позиций на рынке мобильных чипов.

«Ожидается, что процессоры Nuvia будут интегрированы в широкий портфель продуктов Qualcomm Technologies, включая флагманские смартфоны и ноутбуки следующего поколения, а также усовершенствованные системы помощи водителю», — отмечает Qualcomm.

Компания Nuvia, которая специализируется на разработке серверных ARM-процессоров, была основана в начале 2019 года. Одним из ее основателей стал Джерард Уильямс (Gerard Williams), который на протяжении нескольких лет занимал должность исполнительного директора подразделения Apple Silicon и был одним из ведущих разработчиков фирменных чипов. Ранее он работал в ARM над ядрами Cortex-A8 и Cortex-A15. Соучредителями стартапа стали Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Burno) – также бывшие сотрудники Apple.