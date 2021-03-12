OPPO представила смартфоны Find X3 Neo и Find X3 Lite

Помимо флагманских смартфонов Find X3 и Find X3 Pro, компания OPPO представила более доступные модели — Find X3 Neo и Find X3 Lite. Это версии дебютировавших в декабре в Китае Reno5 5G и Reno5 Pro 5G, оптимизированные для международного рынка. На обе модели установлена операционная система Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1.

Смартфон Find X3 Neo оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 90 Hz и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппаратная платформа – процессор Snapdragon 865, объем оперативной памяти 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 256 Gb. Есть поддержка 5G. Основная камера – датчики на 50 Мп, 16 Мп, 13 Мп и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 32 Мп. Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, GPS, ГЛОНАСС, NFC и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Find X3 Lite — это более доступная модель. Он получил экран диагональю 6,44 дюйма, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3+, процессор Snapdragon 765G, 8 Gb ОЗУ и 128 Gb флеш-памяти, основную камеру (64, 8, 2 и 2 Мп), аккумулятор на 4300 мА·ч и аудиоразъем 3,5 мм. Модуля NFC нет.

Смартфон OPPO Find X3 Neo будет предложен за 749 евро, а OPPO Find X3 Lite за 449 евро. Продажи в Европе начнутся в середине апреля.