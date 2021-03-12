Представлены флагманские смартфоны OPPO Find X3 и Find X3 Pro

Китайская компания OPPO представила флагманские смартфоны Find X3 и Find X3 Pro с необычной основной камерой.

Новинки выделяются интересным дизайнерским решением задней панели — крышка устройства выполнена из цельного куска стекла, имея изгиб в месте установки блока камер. Ранее компания называла устройство «смартфоном с невозможной поверхностью».

Смартфоны получили 6,7 дюймовый AMOLED-дисплей последнего поколения E4 с разрешением QHD+ (3216х1440 точек). Кадровая частота регулируется динамически в диапазоне от 5 до 120 Hz. Заявлено 100% охвата цветовых пространств DCI-P3 и sRGB. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Есть поддержка HDR10+. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.

Аппаратная основа в OPPO Find X3 – процессор Qualcomm Snapdragon 870, а в модели Find X3 Pro используется Snapdragon 888. За графику отвечает ускоритель Adreno 650.

Объем оперативной памяти LPDDR4X в модели Find X3 составляет 8 Gb. В Find X3 Pro используется память LPDDR5 объемом 8 или 12 Gb. Встроенная память типа UFS 3.1 в Find X3 – 128 или 256 Gb, в модели Find X3 Pro — 256 Gb.

Основная камера смартфонов выделяется не только своим уникальным внешним видом, но и возможностями. Главный модуль – датчик Sony IMX766 разрешением 50 Мп формата 1/1,56 дюйма, с диафрагмой F/1,8 и оптической стабилизацией. Во втором ультраширокоугольном модуле используется тот же датчик, но с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 110,3°. Третий модуль – 13 Мп телеобъектив (f/2,4, 5-кратный гибридный зум и 20-кратный цифровой). И четвертый – 3 Мп макрообъектив с 60-кратным увеличением и f/3,0. Фронтальная камера разрешением 32 Мп, (f/2,4).

Емкость аккумуляторной батареи составила 4500 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 65 Вт, беспроводная мощностью 30 Вт и реверсивная мощностью 10 Вт. В оснащение смартфонов входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, GPS, NFC (c функцией автомобильного ключа), порт USB-C, два слота для SIM-карт и стереодинамики. Заявлена влагозащита стандарта IP68. Габариты – 163,6 х 74 х 8,26 мм, вес – 193 гр. Работают устройства под управлением Android 11 и оболочки ColorOS 11.2.

Стоимость смартфона OPPO Find X3 в версии 8/128 Gb составляет 695 долларов, модификация 8/256 Gb будет предложена за 770 долларов. Продажи в Китае стартуют 19 марта.

Цена OPPO Find X3 Pro в Европе – 1149 евро за версию 12/256 Gb, продажи начнутся 14 апреля.