OPPO Band Style — фитнес-браслет с AMOLED-экраном и датчиком SpO2

Помимо смартфонов F19 Pro и F19 Pro+ компания OPPO представила фитнес-браслет Band Style. По техническим параметрам модель является практически полной копией Oppo Band, представленного летом прошлого года. Есть только некоторые визуальные изменения.

OPPO Band Style получил 1,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 294 х 126 пикселей, защиту от воды (5ATM), 12 спортивных режимов и аккумулятор емкостью 100 мА·ч (обещано до 12 дней автономности).

Устройство способно постоянно измерять уровень кислорода в крови (SpO2), мониторить качество сна, следить за ЧСС, подсчитывать количество пройденных шагов и т.п. Браслет может отображать оповещения, информацию о погоде, удаленно управлять воспроизведением музыкой на смартфоне, и т. д. Есть модуль Bluetooth 5.0. Поддерживается работа с устройствами на основе Android 6.0 Marshmallow и более новыми версиями ОС. Компания отмечает, что возможность работы с iPhone и iPad появится в апреле.

Стоимость OPPO Band Style составляет 54 доллара.