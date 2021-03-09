OPPO представил смартфоны F19 Pro и F19 Pro+ с процессорами MediaTek

Компания OPPO представила смартфоны среднего уровня F19 Pro и F19 Pro+ использующие аппаратную платформу MediaTek.

Устройства оснащены AMOLED-экраном размером 6,43 дюйма по диагонали разрешением Full HD+. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Яркость — до 800 кд/м2. Непосредственно в область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

В модели F19 Pro+ используется процессор Dimensity 800U (MT6873V) с интегрированным модемом 5G. Версия F19 Pro построена на Helio P95 с поддержкой сетей 4G/LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, накопитель UFS 2.1 имеет вместимость 128 Gb. Вариант F19 Pro будет доступен также с флеш-модулем емкостью 256 Gb. Предусмотрен слот для карты microSD.

Основная камера получила следующие датчики: 48 Мп (f/1.7), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (119 градусов, f/2.2), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.4).

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4310 мА·ч. Версия F19 Pro+ поддерживает 50-ваттную быструю подзарядку, модель F19 Pro — 30-ваттную. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 160,1 × 73,4 × 7,8 мм, вес — 173 гр. Новинки функционируют под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Смартфоны будут доступны в черном и серебристом корпусах по следующим ценам: