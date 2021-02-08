Xiaomi представила глобальную версию MIUI 12.5

Одновременно с глобальным анонсом флагманского смартфона Mi 11 компания Xiaomi представила новую фирменную оболочку MIUI 12.5 для международного рынка. До этого момента MIUI 12.5 тестировали в Китае. Стабильные прошивки для китайских пользователей Xiaomi планирует начать выпускать в апреле.

Среди главных достоинств MIUI 12.5 для международных пользователей производитель отмечает высокую оптимизацию — использование CPU снизилось в оболочке на 22%, а энергопотребление — на 15%, а также плавность работы жестов управления. Жесты управления системой MIUI 12.5 будет обрабатывать отдельным потоком, что существенно повысит отзывчивость.

Кроме того, новая прошивка позволит пользователям удалять больше предустановленных приложений.

Для наглядности количество неудаляемых приложений в MIUI 12.5 сравнивается с фирменной оболочкой Android от Samsung и операционной системой Apple.

Компания заявила, что начнет обновлять фирменные смартфоны до новой версии ПО со второго квартала текущего года. Обновление будет распространяться волнами.

Первая волна: Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11.

Вторая волна: Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 and 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9.