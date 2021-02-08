Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 представлен для международного рынка

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 для международного рынка. Модель была анонсирована в Китае в декабре прошлого года.

В Китае с начала продаж Xiaomi Mi 11 сразу стал суперхитом. 1 января всего за 5 минут было куплено 350 тыс. аппаратов, 10 января было отмечено преодоление рубежа в 500 тыс. проданных смартфонов. А за три недели продаж был достигнут рубеж в 1 млн. смартфонов.

Аппарат оснащен 6,81-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением WQHD+ (3200 × 1440 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Экран имеет частоту обновления 120 Hz, частота дискретизации 480 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, контрастность равна 5 000 000:1, яркость — 900 кд/м2 (максимальная — 1500 кд/м2). Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон HDR 10+ и имеет сертификацию SGS Eye Care Display, подтверждающую комфортность его использования для зрения. Защиту от повреждений и обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Как и вариант для китайского рынка, глобальная версия смартфона Mi 11 базируется на 5-нм чипе Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 GHz, графическим ускорителем Adreno 660 и интегрированным модемом Snapdragon X60 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 128 или 256 Gb.

Основная камера: 108 Мп (f/1.85, OIS), 13 Мп сверхширокоугольный сенсор (f/2.4, угол обзора 123 градуса) и 5 Мп макрообъектив (f/2.4), запись видео в 8K при 30 fps. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп (f/2,2), а также поддерживает ночной режим.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядок. В оснащение входят 5G SA/NSA, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двухдиапазонный приемник GPS, NFC, порт USB Type-C и стереодинамики с настройкой Harman Kardon. Есть подэкранный сканер отпечатков пальцев, также используется разблокировка по лицу. Габариты составляют 164,3 х 74,6 х 8,06 мм, вес – 196 гр. Используется операционная система Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI 12.

Смартфон Xiaomi Mi 11 предлагается за пределами Китая с двумя годами гарантийного обслуживания и бесплатной заменой экрана в случае поломки, если она произойдет в течение года. Доступны две цветовые версии — черный и голубой. Стоимость версии 8/128 Gb памяти составляет 749 евро, а модификация 8/256 Gb будет предложена за 799 евро. В комплекте со смартфоном предлагается чехол и зарядка мощностью 55 Вт.