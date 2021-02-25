Redmi K40 Pro и K40 Pro+ — флагманские смартфоны стоимостью от 435 долларов

Помимо базовой модели Redmi K40 сегодня были представлены две более продвинутые версии линейки — Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+.

Аппараты имеют практически одинаковые характеристики с базовой моделью Redmi K40. Смартфоны получили AMOLED E4-экран 6,67 дюйма по диагонали разрешением Full HD+. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, а частота отклика сенсорного слоя достигает 360 Hz. Заявлена поддержка HDR10+. Пиковая яркость достигает 1300 кд/м2, контрастность — 5 000 000:1. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Новинки построены на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 GHz), ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. Они являются на данный момент самыми доступными смартфонами на базе этой SoC. Память — идентичная базовой модели.

Тройная основная камера Redmi K40 Pro содержит 64 Мп главный датчик, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (f/2.2, угол обзора 119°) и 5 Мп сенсор. У версии Redmi K40 Pro+ основной датчик обладает разрешением 108 Мп пикселей. В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана установлена фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Не отличаются модели серии и емкостью аккумулятора (4520 мА·ч), и скоростью зарядки (33 Вт). В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, контроллер NFC и стереодинамики. Есть поддержка Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен на дисплее. Габариты составляют 163,7 × 76,4 × 7,8 мм, вес — 196 гр. Смартфоны защищены от внешних воздействий в соответствии со стандартом IP53. Устройства работают под управлением Android 11 c интерфейсом MIUI 12.

Стоимость Redmi K40 Pro и K40 Pro+:

Redmi K40 Pro: 6/128 Gb памяти — 435 долларов;

Redmi K40 Pro: 8/128 Gb памяти — 465 долларов;

Redmi K40 Pro: 8/256 Gb памяти — 510 долларов;

Redmi K40 Pro+: 12/256 Gb памяти — 575 долларов.

Продажи начнутся в ближайшее время.