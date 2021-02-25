Представлен доступный флагман Redmi K40 на Snapdragon 870

Бренд Redmi сегодня официально представил флагманский смартфон Redmi K40. Смартфон получил плоский Super AMOLED-экран последнего поколения Е4 формата FHD+ с диагональю 6,67 дюйма. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, а частота отклика сенсорного слоя достигает 360 Hz. Так что модель понравится и обычным пользователям, и любителям компьютерных игр. Разработчики также предусмотрели дополнительный датчик, регулирующий цветовую температуру в диапазоне от 4500К до 7800К в автоматическом режиме. Похожая технология используется и в iPhone.

Новинка стала одним из первых аппаратов на процессоре Snapdragon 870. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6, 8 или 12 Gb, вместимость флеш-модуля UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная тройная камера Redmi K40 представлена датчиками разрешением 48 Мп Sony IMX582 (F/1.79), 8 Мп блоком с широкоугольной оптикой (F/2.2, угол обзора 119°) и 5 Мп (F/2.4) макромодулем. Фронтальная камера разрешением 20 Мп расположена в миниатюрном отверстии по центру в верхней части экрана. Диаметр отверстия всего 2,76 мм — минимальный размер на данное время.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. Поддержки беспроводной зарядки в Redmi K40 нет. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, контроллер NFC, инфракрасный приемопередатчик и стереодинамики. Есть поддержка Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Заявлена защита от влаги по стандарту IP53. Аппарат использует операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5.

Стоимость смартфона Redmi K40:

6/128 Gb памяти – 310 долларов;

8/128 Gb памяти — 340 долларов;

8/256 Gb памяти — 390 долларов;

12/256 Gb памяти — 420 долларов.

Новинка будет доступна в трех цветах: черном, белом и голубом. Предзаказ откроется уже сегодня.