Paramount анонсировала дату релиза Sonic the Hedgehog 2

Киностудия Paramount Pictures и компания Sega подтвердили начало работ над сиквелом фильма Sonic the Hedgehog («Соник в кино») почти год назад.

Теперь, благодаря тизеру, который опубликовала студия Paramount Pictures, стала известна точная дата выхода сиквела на экраны — 8 апреля 2022 года. Вторая часть получит обычное номерное название без подзаголовков — Sonic the Hedgehog 2 («Ежик Соник 2»).

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Релиз первой части фильма состоялся в 2020 году. Картина собрала неплохие отзывы, но запомнилась она также тем, что студии пришлось перерисовывать главного героя из-за резкой реакции фанатов на его неканоничный образ. При бюджете 85 млн. долларов картина собрала в прокате 320 млн. долларов.

Над сиквелом работает та же команда в лице Джеффа Фаулера (режиссер) и Патрика Кейси с Джошем Миллером (сценаристы). К своим ролям также вернутся все главные герои, включая Соника, Джима Керри (Роботник), Джеймса Марсдена (Том Ваковски), Тику Самптер (Мэдди Ваковски) и других.

Отметим, что в начале февраля Netflix анонсировала новый мультсериал по мотивам Sonic the Hedgehog.