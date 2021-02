Netflix анонсировала новый мультсериал по мотивам Sonic the Hedgehog

Студия Netflix анонсировала новый мультсериал о ежике Сонике. Сериал уже получил название — Sonic Prime. Он будет полностью снят с помощью 3D-технологий. За создание мультсериала отвечают компании SEGA и WildBrain Studios, которая сняла для Netflix четыре сезона мультфильма «Кармен Сандиего».

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8

— NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021