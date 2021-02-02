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Netflix анонсировала новый мультсериал по мотивам Sonic the Hedgehog

Netflix Sonic the Hedgehog

Студия Netflix анонсировала новый мультсериал о ежике Сонике. Сериал уже получил название — Sonic Prime. Он будет полностью снят с помощью 3D-технологий. За создание мультсериала отвечают компании SEGA и WildBrain Studios, которая сняла для Netflix четыре сезона мультфильма «Кармен Сандиего».

Сообщается, что целевая аудитория новинки — дети от 6 до 11 лет. В сериале будет 24 эпизода, а премьера состоится в 2022 году.

Еж Соник был представлен в 1990 году в качестве главного героя одноименной серии видеоигр компании Sega. Позже он стал талисманом самой компании, а также одним из самых популярных персонажей видеоигр.

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