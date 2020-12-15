Представлены smart-часы Huami Amazfit GTS 2e и GTR 2e с автономностью до 45 дней

Компания Huami представила доступные smart-часы Amazfit GTS 2e и GTR 2e. Новинки — это упрощенные версии моделей Amazfit GTS 2 и GTR 2, дебютировавших в сентябре.

Емкость аккумуляторов Amazfit GTS 2e и GTR 2e составляет 246 и 471 мАч соответственно. Увеличения длительности работы на одном заряде удалось добиться за счет отказа от модулей Wi-Fi, а связь со смартфоном обеспечивается посредством чипа NFC. Этим же объясняется меньшая стоимость устройств.

Модель Amazfit GTS 2e сможет функционировать на одной подзарядке до 14 суток при обычном использовании или до 24 суток в режиме «только часы» (Basic Watch). У модификации Amazfit GTR 2e эти показатели достигают 24 и 45 суток соответственно.

Amazfit GTS 2e оснащены прямоугольным 1,65-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 348 × 442 пикселя, а версия Amazfit GTR 2e — круглым 1,39-дюймовым дисплеем с разрешением 454 × 454 пикселя. Есть защита от воды (5ATM).

Важным отличием новинок от базовых моделей стало появление датчика термометра в дополнение к 60 спортивным режимам. Обе новинки могут отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС) в круглосуточном режиме и уровень насыщения крови кислородом.

Smart-часы уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене 120 долларов. Розничные продажи начнутся до конца текущего месяца.