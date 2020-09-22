Huami представила smart-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2

Компания Huami анонсировала smart-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2. Как и модели первого поколения, новинки отличаются дизайном, но имеют примерно одинаковые характеристики.

Модель Amazfit GTR 2 оснащена круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, который всегда остается во включенном состоянии. Максимальная яркость — 450 кд/м2. Корпус устройства защищен от попадания влаги (5ATM). Сбоку предусмотрено две механических кнопки для управления. В оснащение входят Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, контроллер NFC и 4 Gb флеш-памяти.

Часы будут предлагаться в классической версии с корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком и в спортивной модификации с алюминиевым корпусом и силиконовым ремешком. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке батареи достигает 38 суток (в режиме обычных часов).

Модель Amazfit GTS 2 располагает прямоугольным 1,65-дюймовым AMOLED- дисплеем с максимальной яркостью 450 кд/м2. Оснащение: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, контроллер NFC и 4 Gb флеш-памяти. Корпус выполнен из алюминия, есть защита от воды. Время автономной работы — до 20 суток.

Обе новинки способны отслеживать частоту сердечных сокращений (ЧСС) в круглосуточном режиме и уровень насыщения крови кислородом. На данное время доступно 12 профессиональных спортивных режимов.

Классическая версия smart-часов Huami Amazfit GTR 2 оценена в 160 долларов. Спортивная модификация этих часов, а также модель Amazfit GTS 2 будут предлагаться за 150 долларов.