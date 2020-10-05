Представлен смартфон OPPO A73

Компания OPPO представила смартфон OPPO A73. Модель схожа с ранее анонсированным смартфоном OPPO F17.

OPPO A73 оснащен 6,44 дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ при соотношении сторон 20:9. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 60 Hz и частоту опроса сенсорного слоя 180 Hz. Применено защитное стекло Gorilla Glass 3. Экран занимает 90,7% площади лицевой панели. Специальная обработка задней панели придает ей видимость и ощущения фактуры из кожи.

Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 662, он получил 6 Gb оперативной памяти LPDDR4x и 128 Gb флеш-памяти UFS 2.0.

В основной камере используются датчики: 16 Мп (f/2.2), 8 Мп широкоугольный модуль (119.9°, f/2.2) и два датчика разрешением по 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера — 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0).

Устройство оснащено аккумуляторной батареей емкостью 4015 мАч, с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.0, USB Type-C, GPS/AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, 3,5 мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Габариты составляют 159,8 x 72,9 x 7,45 мм, вес — 163 гр. Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой ColorOS 7.2.