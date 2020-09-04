OPPO F17 и F17 Pro получили тонкий корпус, квадрокамераму и быструю зарядку 30 Вт

Компания OPPO представила новые смартфоны OPPO F17 и F17 Pro. Новинки могут похвастаться корпусами толщиной менее 7,48 мм и весом менее 160 гр.

Модель OPPO F17 Pro оснащена 6,43-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Hz и соотношением сторон 20:9. Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3+ и сертифицирован для воспроизведения HD-видео на Netflix и Amazon Prime Video.

Аппаратная основа смартфона — MediaTek Helio P95, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, встроенного накопителя — 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера OPPO F17 Pro представлена четырьмя датчиками: 48 Мп (f/1.8) основной, 8 Мп (широкоугольный объектив, f/ 2.2), 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины. Двойная фронтальная камера — 16 Мп (f/2.2) и 2 Мп датчик глубины, размещена в области овального выреза на дисплее.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт. По заверению компании, с 0% до 100% смартфон зарядится за 53 минуты, а пяти минут зарядки хватит для воспроизведения видео на YouTube в течение двух часов. Используется подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Базовая модификация смартфона OPPO F17 отличается от Pro-версии моделью процессора (Qualcomm Snapdragon 662) и представлена в двух конфигурациях памяти: 4/64 Gb и 8/128 Gb. Основная камера модели отличается лишь тем, что вместо 48 Мп сенсора используется более простой 16 Мп датчик. Фронтальная камера представлена одним датчиком на 16 Мп.

Обе модели работают под управлением фирменной прошивки Color OS 7.2 на базе Android 10. OPPO F17 Pro в черном, белом и синем корпусах поступит в продажу 7 сентября по стоимости 313 долларов. Цена и дата выпуска на рынок базовой модели пока неизвестны.