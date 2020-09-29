Ноутбук с гибким экраном Lenovo ThinkPad X1 Fold поступит в продажу по цене от 2499 долларов

Компания Lenovo на выставке CES 2020 в январе представила необычный мобильный компьютер ThinkPad X1 Fold. Сама Lenovo называет новинку первым в мире компьютером с гибким дисплеем.

Устройство готово к серийному производству и компания объявила о начале приемов предварительных заказов на ноутбук Thinkpad X1 Fold.

Ноутбук оснащен сенсорным 13,3-дюймовым OLED-дисплеем, занимающим практически все внутреннее пространство. Экран получил соотношение сторон 4:3, поддерживает разрешение QXGA 2048 × 1536 пикселей и обладает уровнем яркости 300 кд/м2. Заявлена поддержка 95% цветового охвата DCI-P3 и технологии Dolby Vision.

Традиционной клавиатуры в нем нет. Для набора текста предлагается использовать виртуальную клавиатуру или Bluetooth-клавиатуру Mini Fold, которая помещается между половинками устройства, когда оно находится в сложенном виде.

Новинка оснащается процессорами Intel Core с технологией Intel Hybrid, 8 Gb оперативной памяти, твердотельными накопителями до 1 Tb. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 10. Также заявлена поддержка сетей пятого поколения (5G).

Стоимость ноутбука с гибким экраном Lenovo Thinkpad X1 Fold по предварительному заказу начинается с отметки 2499 долларов.