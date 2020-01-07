Lenovo ThinkPad X1 Fold: первый в мире ноутбук с гибким экраном

На выставке CES 2020 компания Lenovo представила необычный мобильный компьютер ThinkPad X1 Fold. Сама Lenovo называет новинку первым в мире компьютером с гибким дисплеем. По сути же, ThinkPad X1 Fold является планшетом с гибким дисплеем, который можно сложить пополам.

Отметим, что это не просто прототип, а работающее, готовое к выходу на рынок устройство. Впервые Lenovo рассказала о нем еще в мае прошлого года.

ThinkPad X1 Fold получил 13,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2048×1536 пикселей.

Компания отмечает, что важной частью новинки является шарнирный механизм, который состоит из множества звеньев и способен выдержать большие нагрузки при многочисленных складываниях. По словам Lenovo, ее инженеры изучили более двадцати вариантов и шесть разных конструкций шарниров, в итоге остановившись на конструкции с использованием легких сплавов и углеродного волокна.

ThinkPad X1 Fold предполагает несколько сценариев использования. Во-первых, им можно пользоваться как обычным планшетом в разложенном виде. Во-вторых, согнув устройство пополам пользователь получает своего рода ноутбук, у которого каждая из половинок работает как независимый дисплей. В комплекте поставляется Bluetooth-клавиатура Mini Fold, которая помещается между половинками устройства, когда оно находится в сложенном виде.

Устройство оснащается процессорами Intel Core, 8 Gb оперативной памяти, твердотельными накопителями до 1 Tb. На момент выпуска на устройстве будет установлена операционная система Windows 10 Pro. В дальнейшем Lenovo планирует поставлять ThinkPad X1 Fold с Windows 10X, чтобы пользователи могли получить больше возможностей от складного компьютера.

Lenovo ThinkPad X1 Fold поступит в продажу в второй половине 2020 года по цене от 2499 долларов. В комплект входит кожаный чехол со встроенной откидной подставкой, клавиатура Mini Fold и стилус.