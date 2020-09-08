Epic Games попросила суд вернуть Fortnite в App Store

Epic Games в ходе продолжающегося суда с компанией Apple по поводу удаления игры Fortnite и учетной записи разработчика из магазина App Store вновь обратилась с новым ходатайством.

В нем Epic Games просит судью Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) заставить Apple вернуть Fortnite в магазин App Store, как минимум до конца судебного разбирательства.

Epic Games отметила, что всего в Fortnite зарегистрировано более 350 млн. пользователей, но крупнейшей платформой игры является именно iOS (116 млн. человек). Кроме того, у 63% пользователей Fortnite на iOS нет возможности войти в игру с какого-либо другого устройства. То есть удаление Fortnite из App Store с невозможностью выпуска для нее обновления приведет к тому, что поклонники Fortnite на iOS уйдут и не вернутся.

Apple прокомментировала данную просьбу тем, что Epic Games сама сознательно и целенаправленно нанесла ущерб игрокам и разработчикам и теперь просит суд вмешаться и исправить ситуацию, которую по большому счету сама и создала.

Компания уже просила суд запретить удалять Fortnite из App Store и удалять или деактивировать уже установленное приложение Fortnite с устройств на iOS. Однако тогда суд отказался удовлетворить эту просьбу, так как компания должна была понимать на что идет, нарушая договоренности с Apple.

Суд пока никак не ответил на данный запрос. Очередное слушание запланировано на 28 сентября.

Напомним, что недавно Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, так что теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры. В конце августа в Fortnite стартовал новый сезон, но для iOS и macOS он недоступен из-за конфликта Epic Games и Apple.