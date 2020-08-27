Новый сезон Fortnite недоступен на устройствах Apple

Компания Epic Games объявила, что сегодня состоится запуск очередного сезона Fortnite, но игроки, использующие устройства Apple, получить обновление не смогут. Более того, владельцы устройств под управлением iOS или macOS больше не смогут играть в Fortnite с обладателями устройств, работающих на других ОС.

«Apple блокирует обновления Fortnite и новые установки в App Store и заявляет, что планирует лишить нас возможности разрабатывать Fortnite для устройств Apple. В результате обновление Fortnite Chapter — Season 4 (v14.00) не выйдет 27 августа на iOS и macOS. Если вы все еще хотите играть в Fortnite на Android, вы можете получить доступ к последней версии Fortnite в приложении Epic Games или в магазине Samsung Galaxy», — отмечает Epic Games.

Отношения между Epic Games и Apple становятся все более напряженными по поводу игры Fortnite и используемой в ней модели оплаты. После удаления игры из магазинов приложений App Store и Google PLay, Epic Games подала иски против Apple и Google. Во вторник Epic Games одержала небольшую победу, поскольку суд не позволил Apple удалить поддержку Unreal Engine из своей экосистемы.

Но при этом судья посчитал, что Apple не обязана возвращать Fortnite в App Store, а Epic Games может вернуться к исходному положению вещей, убрав из игры более доступный вариант оплаты контента без комиссии Apple. Epic Games заявила, что она не собирается возвращаться к использованию платежной системы Apple.