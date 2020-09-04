Acer Spin 7: новый процессор Snapdragon и автономность до 24 часов

На выставке IFA 2020 компания Acer анонсировала первый в мире портативный компьютер на аппаратной платформе Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Им стал обновленный ноутбук-трансформер Acer Spin 7.

Платформа Snapdragon 8cx Gen 2 5G объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 495, графический ускоритель Adreno и модем 5G, который обеспечивает возможность загрузки информации со скоростью до 7 Гбит/с.

Ноутбук оснащается поворотным (360 градусов) 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, прикрытым закаленным стеклом Gorilla Glass. Поддерживается управление при помощи пальцев и пера Wacom AES 1.0, обеспечивающего распознавание до 4096 уровней силы нажатия.

Заявленное время автономной работы достигает 24 часов. Из разъемов доступно два USB Type-C, USB Type-A и 3,5-мм порт для наушников.

На ноутбук установлена операционная система Windows 10. Новинка заключена в корпус толщиной 13,9 мм, а вес составляет приблизительно 1,4 кг.

Другие характеристики, стоимость и сроки начала продаж пока не раскрываются.