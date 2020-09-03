Qualcomm анонсировала платформу Snapdragon 8cx Gen 2 5G для ПК

Компания Qualcomm Technologies, в рамках выставки IFA 2020, анонсировала платформу Snapdragon 8cx Gen 2 5G, разработанную специально для компьютеров под управлением Windows. По сравнению с моделью первого поколения она предлагает ряд улучшений, такие как увеличенная производительность и сниженное энергопотребление.

Qualcomm отметила, что Snapdragon 8cx Gen 2 5G с TDP 7 Вт обеспечивает на 18% большую производительность в сравнении с процессором Intel Core i5 10-го поколения с TDP 15 Вт, а относительно гибридного Core i5 (Lakefield) с TDP 7 Вт отрыв составляет 51%.

Заявлена поддержка мобильных сетей пятого поколения, протоколов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиотехнологии Qualcomm Aqstic, а также возможность работы с двумя внешними 4K-мониторами при кадровой частоте 60 fps. Устройства на базе Snapdragon 8cx Gen 2 5G могут комплектоваться двойной камерой в конфигурации 16+16 Мп или одной 32 Мп камерой. Qualcomm утверждает, что устройства на базе нового чипа смогут обеспечить более 25 часов автономности.

Ожидается, что платформа Snapdragon 8cx Gen 2 5G появится на серийных устройствах в конце 2020 года.