31.08.2020

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Власти Китая ограничили экспорт AI-технологий

TikTok Китая

Министерство торговли Китая опубликовало расширенный список ограниченного экспорта, куда вошли «персонализированные рекомендации контента на основе анализа данных» и ряд других технологий, сообщает Nikkei Asian Review.

В список вошла продукция, которая может быть использована в гражданских и военных целях. Сроки вступления документа в силу неизвестны. Сообщается, что список был пересмотрен после объявления ультиматума ByteDance. В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указы «о противодействии угрозе», исходящей от китайских приложений WeChat и TikTok. До 12 ноября ByteDance должна отказаться от американской части бизнеса TikTok.

В списке потенциальных покупателей значатся компании Microsoft, Oracle, Twitter, SoftBank, Walmart, конкурирующий сервис Triller и ряд других.

Эксперты отмечают, что алгоритмы TikTok подпадают под определение «персонализированных рекомендаций контента», но уточнение деталей займет определенное время.

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