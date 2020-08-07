Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok и WeChat в США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указы «о противодействии угрозе», исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat.

В документах говорится, что мобильные приложения, которые разработаны и принадлежат китайским компаниям, угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Претензии к TikTok заключаются в сборе огромного массива данных об активности пользователей, которые могут передаваться Компартии Китая, а также в цензурировании контента и распространении дезинформации.

Запрет вступит в силу через 45 дней. С этого времени резидентам США — физическим лицам, организациям, государственным и частным компаниям — будет запрещено проводить любые транзакции с китайской компанией ByteDance (владельцем TikTok) и ее дочерними структурами. Аналогичные претензии предъявлены сервису WeChat.

В документах говорится, что приложение собирает личную и служебную информацию китайских граждан, посещающих США, и тем самым предоставляет Компартии механизм для слежки за людьми, которые «впервые в жизни воспользовались преимуществами свободного общества». Соответственно, резидентам запрещено иметь дело с материнским холдингом Tencent.

У приложения TikTok более 175 млн. установок в США и более миллиарда по всему миру. Глобальная аудитория WeChat также превышает миллиард.