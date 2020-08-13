В бета-версии Telegram для Android появились видеозвонки

В конце июля разработчики Telegram выпустили обновление мессенджера (версия 6.3), в котором доступ к видеозвонкам получили лишь пользователи iOS-гаджетов.

Теперь полезная функция стала доступна и владельцам Android-смартфонов в новой тестовой версии Telegram beta 7.0. При этом пока реализована лишь возможность осуществления видеосвязи в режиме диалога. Ожидается, что групповые звонки появятся в следующих апдейтах приложения.

Установка бета-версии недоступна в Google Play. Разработчики по неназванной причине выкладывают в открытый доступ APK-файлы предварительной версии мессенджера, не публикуя их в официальном магазине. Скачать инсталлятор Telegram 7.0 с функцией видеозвонков можно с сайта App Center.

Также функция видеозвонков появилась и в версии Telegram для macOS. Можно отдельно загрузить бета-версию приложения с сайта App Center, или в настройках стандартного клиента выбрать опцию «Устанавливать бета-версии».