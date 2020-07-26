Telegram запускает видеозвонки?

Telegram выпустил обновление приложений для Android и iOS до версии 6.3. В приложении для iOS, помимо прочих функций, появилась возможность совершать видеозвонки. Об этом пишет издание «Код Дурова», которое впервые обратило внимание на обновление. Запустить опцию можно через экспериментальное меню.

Чтобы включить видеозвонки, нужно совершить следующие действия:

Скачать актуальную версию Telegram через App Store. В данном случае это версия 6.3. 10 раз нажать на значок настроек в приложении, после чего откроется дебаг-меню. Включить в дебаг-меню «Экспериментальные функции» (Experimental Feature).

После этого в профилях пользователей появится значок видеозвонка. Однако, чтобы общаться с собеседником по видеосвязи, необходимо, чтобы он также скачал актуальную версию приложения и включил у себя экспериментальные функции, сообщает издание. В официальном объявлении Telegram видеозвонки пока не упоминаются.

Отметим, что Telegram объявлял о планах запустить видеозвонки в апреле текущего года. Команда обещала добавить функцию до конца 2020 года.