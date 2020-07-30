Sony представила карты памяти CFexpress Type A

Полнокадровая беззеркальная камера Alpha Sony A7SIII оснащена двумя слотами, каждый из которых поддерживает карты памяти SDXC/SDHC и новые карты CFexpress Type A, обеспечивающие высокую скорость передачи данных, прочность и надежность.

Это первые в мире карты памяти объемом 80 Gb и 160 Gb. Они получили обозначения CEA-G80T и CEA-G160T соответственно. В режиме записи скорость достигает 700 МБ/с, в режиме чтения — 800 МБ/с. В случае камеры Sony A7SIII это позволяет вести серийную съемку, сохраняя подряд до 1000 фотографий в формате RAW, и снимать видео 4K с кадровой частотой 120 к/с.

Производитель отмечает хороший отвод тепла, выделяемого при работе с большими объемами данных на высокой скорости, и высокую механическую прочность. Карты CEA-G80T и CEA-G160T противостоят изгибам и ударам для сохранности данных, даже при частой смене карт в тяжелых условиях. Кроме того, они защищены от проникновения воды и пыли по стандарту IP57. Если же с картой что-то случилось или данные были случайно удалены, Sony предлагает приложение Memory Card File Rescue для восстановления фото и видео.

Для работы с картами памяти CFexpress Type A предложено устройство MRW-G2, рассчитанное также на карты SDXC и SDHC, и поддерживающее UHS-I и UHS-II. Оно оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen2, сигналы которого выведены на разъем USB Type-C.

Рекомендуемая розничная цена CEA-G80T составляет 230 евро, CEA-G160T — 440 евро, MRW-G2 — 140 евро. В продаже станут доступны в сентябре этого года.