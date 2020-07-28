Представлена полнокадровая фотокамера Sony A7SIII

Компания Sony представила новую полнокадровую фотокамеру серии Alpha Sony A7SIII. Новинка получила 12 Мр матрицу с обратной засветкой, которая позволяет записывать 4К видео с частотой 120 кадров в секунду. Однако данный режим работает только с кроп-фактором 1.1х, а ограничение времени записи в данном режиме составляет один час. Производитель делает акцент на возможностях съемки в условиях недостаточного освещения. Максимальная чувствительность камеры составляет 409600 единиц ISO. Датчик поддерживается новым процессором BIONZ-XR, который позволяет обрабатывать информацию в 8 раз быстрее, чем предыдущий процессор предыдущего поколения.

3” сенсорный поворотный дисплей Sony A7SIII имеет разрешение 1,44 млн. точек. Структура меню новой камеры была полностью пересмотрена для большего удобства пользователей. OLED-видоискатель имеет рекордное разрешение в 9,44 млн. точек. Запись видео ведется с глубиной цвета 10 бит и разверткой 4:2:2. При этом доступны новые кодеки: XAVC-SI записывает отдельные изображения (All-I) со скоростью передачи данных до 500 Мбит/с, XAVC-HS уменьшает объем данных при сжатии групп изображений до 200 Мбит/с благодаря H.265.

Через порт HDMI 2.1 камера может выводить видео 4К с частотой 60 кадров в секунду с глубиной цвета в 16 бит (ProRes RAW) на рекордер Atomos (Ninja V). Динамический диапазон при съемке в S-log 2/S-log 3 составляет 15 ступеней. Также в Sony A7SIII также присутствует система матричной стабилизации изображения эффективностью в 5,5 ступеней. При записи видео также может использоваться цифровая стабилизация, которая опирается на работу специального гироскопического датчика. Камера получила продвинутую систему автофокусировки и возможность серийной фотосъемки со скоростью до 10 кадров в секунду. Гибридная автофокусировка покрывает 92% площади матрицы и использует 759 точек фазовой фокусировки и 425 — контрастной. Sony впервые использует в модели Alpha 7S III два накопителя для карт памяти, которые могут использовать как карты SD, так и новые карты CFexpress типа A. Камера сможет сделать порядка 600 фотографий на одном заряде или записать 95 минут видео.

Размеры новинки составляют 129x97x81 мм, а вес равен 690 гр. На рынке Sony Alpha 7S III появится в сентябре текущего года по цене в 4200 евро.