Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4C

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C. Новинка имеет много общего с Redmi Band, который был анонсирован весной этого года.

Устройство оснащено цветным прямоугольным дисплеем с диагональю 1,08 дюйма и разрешением 128 × 220 пикселей. Пиковая яркость достигает 200 кд/м2. Поддерживается сенсорное управление.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 130 мА·ч: заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает двух недель. Заряжается браслет через встроенный в корпус USB-порт.

Предусмотрены пять режимов спортивной активности: бег на улице, упражнения, езда на велосипеде, беговая дорожка и спортивная ходьба. Устройство способно отслеживать мониторинг сна, считать количество пройденных шагов и частоту сердечных сокращений (ЧСС), напоминать, чтобы пользователь долго не сидел на месте и проявлял активность, а также позволяет управлять воспроизведением музыки. Заявлена влагозащита по рейтингу 5ATM. Вес составляет всего 13 гр.

Для фитнес-браслета будут доступны ремешки разного цвета. Приобрести Xiaomi Mi Smart Band 4C можно будет по ориентировочной цене 23 доллара.