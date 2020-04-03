Фитнес-трекер Redmi Band: цветной дисплей и датчик ЧСС всего за 14 долларов

Бренд Redmi официально представил свой первый фитнес-трекер под названием Redmi Band.

Новинка оборудована 1,08-дюймовым цветным дисплеем прямоугольной формы, на который может выводиться время, оповещения и спортивные показатели.

Предусмотрено отслеживание пять видов физической активности, также Redmi Band получил оптический датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировок и в течение суток. Кроме того, устройство поддерживает отслеживание качества и продолжительности сна.

Производитель утверждает, что фитнес-трекер при обычном режиме использования будет работать без подзарядки 14 дней. Чтобы зарядить девайс, достаточно подключить его к USB-порту. Модуля NFC для бесконтактных платежей в новинке нет.

Для обмена данными со смартфоном применяется Bluetooth-соединение. Просматривать данные пользователи смогут в сопутствующем мобильном приложении.

Пользователям будут доступны оранжевый, оливково-зеленый, синий и черный цветовые варианты. Ориентировочная стоимость Redmi Band составляет 14 долларов. Продажи стартуют 9 апреля.