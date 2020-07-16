16.07.2020

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Nar представляет SIM-карты в новом экo-формате

Nar

Оператор Nar впервые на рынке мобильной связи Азербайджана представляет новый формат карты «Nar Eko SIM». Новые SIM-карты включают на 50% меньше пластика, что позволит уменьшить объемы пластиковых отходов. SIM-карты будут представлены новым клиентам во всех официальных центрах продаж и обслуживания.

Напомним, что, следуя политике, направленной на улучшение экологической ситуации, оператор недавно ввел в эксплуатацию первую базовую станцию, функционирующую за счет использования альтернативного источника энергии. Базовая станция, установленная в Сангачальском районе Баку, работает от солнечных батарей.

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