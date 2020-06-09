09.06.2020

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Nar сдал в эксплуатацию новую базовую станцию, работающую на альтернативном источнике энергии

Nar

Nar сдал в эксплуатацию свою первую базовую станцию, оснащенную системой альтернативной энергии. Базовая станция, установленная в Сангачальском районе Баку, работает от солнечных батарей. Для обеспечения бесперебойной работы сети через новую базовую станцию, то есть непрерывного энергоснабжения, используется гибридная солнечная система. Таким образом, дополнительные электрические батареи, установленные на территории, позволяют поддерживать бесперебойное питание, играя роль резервного источника энергии в облачную погоду, а также вечером или ночью, когда солнечные лучи уменьшаются.

Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника энергии имеет много преимуществ для окружающей среды. Безвредный процесс технического обслуживания панелей, долговечность батарей и их устойчивость вносят положительный вклад в защиту окружающей среды. Работая над более устойчивыми «зелеными» решениями, Nar также оценивает будущие перспективы расширения использования возобновляемых источников энергии.

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