06.07.2020

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Маск помог с запуском онлайн-школы для детей и выпустил красные шорты для трейдеров

Маск

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в 2015 году открыл частную школу Ad Astra для обучения своих пятерых детей. Маск разочаровался в системе образования, заявив, что школа не делает того, что, по его мнению, должна. В Ad Astra нет оценок, а упор сделан на этику принятия решений. Предприниматель взял на себя все расходы. После в нее приняли некоторых детей сотрудников SpaceX.

Сейчас предприниматель финансово поддержал новую онлайн-школу Astra Nova в Лос-Анджелесе, куда могут поступить дети старше 8 лет, пишет Verge. Заведение откроется в сентябре, ее основатель — Джаред Бирчалл (Jared Birchall), глава семейного офиса Маска Excession LLC. Директор Astra Nova Джошуа Дан (Joshua Dahn) рассказал, что Маск не участвует в управлении школой. Он «помог с первоначальным взносом и основной административной работой, чтобы открыть школу». Astra Nova приглашает «серьезных, креативных и добрых» учеников от 8 до 14 лет подать заявку до 10 июля.

Декан University of Kentucky College of Education Джулиан Васкес Хейлиг (Julian Vasquez Heilig) считает, что было бы лучше, если бы Маск сотрудничал с существующими образовательными онлайн-программами. По его словам, предприниматель мог бы стать партнером школ Кремниевой долины, где учатся дети из семей с низким уровнем дохода.

«В сфере STEM (наука, технологии, инжиниринг и математика) много социального неравенства, и у Маска была реальная возможность сделать то, что он сделал, общественным благом, а не частным, к которому имеют доступ лишь определенные люди», — отметил декан.

Кроме того, стало известно, что Маск выпустил партию красных шортов, чтобы отметить свой триумф по поводу поражения трейдеров, не веривших в рост акций Tesla, пишет Bloomberg.

Шорты, выпущенные ограниченным тиражом, в воскресенье появились в интернет-магазине Tesla в разделе одежды. Они выполнены из красного атласа и украшены золотым логотипом Tesla и надписью S3XY — аббревиатура сложена из названий автомобилей производителя.

Маск

Стоимость шортов — «всего 69,420 долларов». Цифры возле запятой представляют собой отсылку к твиту Маска о его намерении скупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, сделав компанию частной. После того твита в 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила миллиардера в мошенничестве. Маску пришлось заплатить 20 млн. долларов штрафа и уйти с поста председателя совета директоров компании.

После того, как Маск выложил в Twitter ссылку на шорты, сайт интернет-магазина Tesla упал, не выдержав нагрузки.

Акции Tesla с начала 2020 года подорожали на 189%. Компания по капитализации обогнала Toyota, став самым дорогим автопроизводителем в мире. После этого Илон Маск пообещал выпустить «шортики из блестящего красного атласа с золотой отделкой» для трейдеров, которые «шортили» акции Tesla (то есть ставили на их понижение). Красный цвет на бирже означает падение стоимости активов.

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