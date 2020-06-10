Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией на рынке

Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Стоимость акций Tesla на бирже NASDAQ 10 июня впервые в истории компании превысила 1000 долларов. С момента открытия торгов цена акций возросла на 7,87%. В результате нового скачка рыночная капитализация Tesla достигла 188,09 млрд. долларов и по этому показателю компания Илона Маска впервые опередила Toyota, отобрав у японского автомобильного гиганта титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке.

Цена акций Toyota несколько упала после открытия торгов, и сейчас японская компания оценивается в 178,7 млрд. долларов. С начала года японский производитель потерял 7% рыночной капитализации.

Третье место с показателем около 85,5 млрд. долларов занимает Volkswagen.

Всего за год акции Tesla выросли почти в пять раз.