Lenovo Legion Phone Duel: Snapdragon 865+, боковая селфи-камера и два аккумулятора

Компания Lenovo сегодня представила смартфон игрового уровня Legion Phone Duel. Это первый в мире аппарат на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865+.

Lenovo Legion Phone Duel оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 144 Hz, а частота отклика сенсорного слоя — 240 Hz. Экран лишен вырезов, а сверху и снизу располагаются мощные стереодинамики с поддержкой Dirac Audio.

Смартфон получил флагманский процессор Snapdragon 865+ с восемью ядрами и тактовой частотой до 3,1 GHz. Поддерживается работа в сотовых сетях пятого поколения (5G). Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 16 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 – 256 или 512 Gb.

Основная камера двойная включает главный модуль на 64 Мп (f/1,89) и 16 Мп с ультраширокоугольной оптикой (120 градусов). Главной особенностью новинки стала селфи-камера. Выдвижной модуль с 20 Мп сенсором расположен в боковой грани, а не сверху, как у других аппаратов с камерой-перископом.

За автономность отвечают два отдельных аккумулятора емкостью 2500 мА·ч каждый. Они расположены в верхней и нижней частях корпуса. Для подзарядки служат два порта USB Type-C, один из которых находится снизу, а другой — сбоку. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт, позволяющая пополнить заряд до 50% за 10 минут и до 100% за 30 минут.

Стоит отметить четыре микрофона для обеспечения качественного звука во время стримов и высокоэффективную систему жидкостного охлаждения с медными тепловыми трубками. Реализована система обратной связи на основе вибраций. Вес устройства – 239 гр.

В этом месяце смартфон Lenovo Legion Phone Duel поступит в продажу в Китае, а позже – в Европе. Точные сроки выхода на рынок и стоимость пока не названы.