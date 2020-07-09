Qualcomm Snapdragon 865+: первая мобильная платформа с CPU частотой свыше 3,0 GHz

Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865+. Как и в случае с Snpadragon 855 и 855+, новая платформа является лишь немного разогнанной версией старой – Snapdragon 865.

Qualcomm Snapdragon 865+ оснащается восемью вычислительными ядрами Kryo 585 Prime, работающих на частоте до 3,1 GHz. Это обеспечивает 10% прироста производительности по сравнению с Snapdragon 865, где используются ядра Kryo 585 с максимальной частотой 2,84 GHz. В чипсете используется разогнанный видеоускоритель Adreno 650, что позволило увеличить скорость обработки графики тоже на 10%.

Еще одной особенностью процессора стала поддержка нового стандарта Wi-Fi 6E с повышенными до 6 GHz частотами, что позволяет передавать данные на скорости до 3,6 Гбит/с. Имеется также поддержка самой актуальной версии Bluetooth 5.2. Встроенного модема 5G нет, так что по-прежнему будет использоваться Snapdragon X55 в виде отдельного модуля. Есть поддержка технологии Snapdragon Elite Gaming. Другие базовые характеристики остались те же.

Первыми смартфонами на базе Snapdragon 865+ станут игровые модели Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion.