Honor 6 и Honor X6 — доступные планшеты с Kirin 710A

Помимо ноутбука MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition, бренд Honor представил недорогие планшетные компьютеры Tab 6 и Tab X6, которые будут предлагаться в модификациях с поддержкой сотовой связи 4G/LTE и без.

В качестве аппаратной платформы выступает восьмиядерный процессор Kirin 710A. Емкость аккумуляторной батареи — 5100 мА·ч. Есть основная камера на 5 Мп и фронтальная с разрешением 2 Мп. Планшеты располагают аудиосистемой Huawei Histen6.1. Поддерживается управление стилусом Magic Pen (только модель Tab 6). Устройства будут поставляться с операционной системой Android, дополненной фирменной надстройкой Magic UI 3.1.

Модель Tab 6 оборудована сенсорным дисплеем размером 10,1 дюйма по диагонали с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Толщина корпуса составляет 7,55 мм, а вес — приблизительно 460 гр. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 32, 64 или 128 Gb.

Стоимость Honor Tab 6:

3/32 Gb памяти (Wi-Fi) – 185 долларов;

4/64 Gb памяти (Wi-Fi) – 200 долларов;

4/128 Gb памяти (Wi-Fi) – 242 доллара;

4/64 Gb памяти (4G LTE) – 228 долларов;

4/128 Gb памяти (4G LTE) – 271 доллар.

Планшет уже поступил в продажу в Китае.

Модель Tab X6 является более доступной версией Tab 6, оснащен 9,7-дюймовым экраном с разрешением 1280 × 800 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, а емкость накопителя — 32 или 64 Gb.

Стоимость Honor Tab X6:

3/32 Gb памяти (Wi-Fi) – 157 долларов;

4/64 Gb памяти (Wi-Fi) – 171 доллар;

3/32 Gb памяти (4G LTE) – 171 доллар.

Продажи стартуют 28 июля.